Benatia rivela: «Mi volevano Roma e Milan ma sono felice in Qatar»

L’ex difensore della Juve, Medhi Benatia ha parlato in un’intervista a Tuttosport, rivelando di essere stato contattato da Roma, Milan e Juve in estate. Queste le sue parole.

«Se Roma e Juve mi hanno cercato in estate? Dalla Roma solo quando ancora c’era Ricky (Massara), poi lui è andato al Milan e i rossoneri mi hanno cercato fortemente. Mi volevano, sono stato molto vicino al Milan in estate. Anche Paratici ha parlato con me dopo l’infortunio di Chiellini, era una buona opportunità per tornare, ma il mio club attuale, l’Al Duhail, non ha voluto che io tornassi, ed io ho rispettato la decisione. Sono felice qui»