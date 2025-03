Silvano Benedetti: «Toro, le motivazioni non caleranno. Casadei ottimo impatto, giusto che Ricci sia capitano. E Maripan può aiutare molto un compagno in difficoltà»

Le parole di Silvano Benedetti, ex calciatore del Torino, sul buon momento della squadra granata dopo il mercato di gennaio

Silvano Benedetti è un ex del Torino, che ha dato tantissimo alla causa granata. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport a proposito della squadra guidata da Paolo Vanoli.

CASADEI – «Me lo ricordavo molto giovane, ma ora che l’ho visto l’ho riscoperto: sta crescendo e non male».

IL SUO IMPATTO NEL TORO – «Nell’ultimo periodo aveva giocato poco, ma questo è un merito ulteriore della società che è andata dritta su di lui e l’ha portato a Torino. Il primo impatto con la Serie A non è mai facile, è subito promosso».

MARIPAN – «Grande fisicità, ottima qualità difensiva: è un punto di riferimento. È anche moderno, perché si propone spesso in avanti. Uno così può aiutare Coco a uscire da questo momento».

COME EVITARE CALI DI MOTIVAZIONE – «Ho ascoltato le ultime dichiarazioni di Vanoli: lui sta dando le motivazioni giuste per ottenere il massimo da questo campionato in termini di punti e, di conseguenza, per costruire il gruppo per il prossimo anno. Mi sembra una buona strategia».

LA DECISIONE DI FARE CAPITANO RICCI – «È cresciuto benissimo all’interno di questa famiglia, penso sia il giusto riconoscimento per le sue qualità tecniche e morali. È un ragazzo splendido: è un bel simbolo, si è meritato la fascia. È taciturno, ma quando parla lo fa nella maniera giusta».