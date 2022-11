Benevento, Cannavaro e il segno X: manca ancora la vittoria

Nonostante il cambio di panchina il Benevento non riesce a trovare la vittoria, Cannavaro e un’altra X contro il Bari

L’allenatore Campione del Mondo è arrivato in Campania con grandi aspettative e fino a ora ha raccolto soltanto pareggi o quasi. Dopo le dimissioni nemmeno prese in considerazione dalla società la squadra in campo è viva ma non riesce a portare a casa la vittoria. Contro il Bari è l’ennesimo pareggio in casa arrivato comunque dopo un’ottima prova e terminata in dieci per l’espulsione di Pastina. Prosegue la striscia di pareggi del Benevento di Cannavaro aspettando la svolta da tre punti.