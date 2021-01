Benevento, col Milan per sognare: Inzaghi con tutti i big

Il Benevento aprirà il suo nuovo anno al Vigorito contro il Milan

Il 2020 del Benevento si è chiuso alla grandissima e l’anno nuovo comincerà subito con una sfida affascinante. Domenica 3 gennaio, al Vigorito arriva il Milan capolista in Serie A. Una partita contro il suo passato per Filippo Inzaghi, intenzionato a proseguire nel suo momento magico provando a fare uno sgambetto alla sua ex squadra e magari andare ancora più su della decima posizione attuale.

Oltre al lungo degente Caldirola, mancherà sicuramente Maggio; mentre iago Falque è da valutare. A centrocampo dovrebbe esserci la il ritorno di Hetemaj. In difesa, rispetto alla partita contro l’Udinese, Barba potrebbe scalare al centro al posto di Tuia con Foulon a sinistra. Tridente d’attacco confermatissimo con Caprari intoccabile, Insigne in rampa di lancio e Lapadula, anche lui ex del match, intenzionato a sbloccarsi.