Benevento, Foggia su Letizia: «Nessuna offerta, solo chiacchiere»

Il d.s. del Benevento Pasquale Foggia ha parlato delle voci di mercato relativa a Gaetano Letizia

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, al Corriere dello Sport ha parlato delle voci di mercato su Gaetano Letizia, che sarebbe finito nel mirino di club di Serie A come Cagliari e Salernitana.

«A noi nessuno ha fatto pervenire un’offerta, per ora si tratta solo di chiacchiere. In questo momento non esistono giocatori incedibili, ma sembra ovvio che tutto dipenderà dalla congruità dell’offerta».