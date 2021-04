Benevento, Gaich ha convinto: su di lui anche due big italiane

Adolfo Gaich ha convinto il Benevento a riscattarlo, ma sull’attaccante ci sarebbero anche due squadre italiane

Adolfo Gaich ha convinto tutti in casa Benevento. Due gol da quando è arrivato, di cui uno storico in casa della Juventus, e tante prestazioni di livello. Prestazioni che hanno portato il club giallorosso a decidere di far scattare l’opzione di rinnovo del prestito dal CSKA Mosca fino a giugno 2022. Dopo quella data poi, i sanniti potranno decidere se riscattarlo per 11 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, su Gaich ci sarebbero i riflettori anche di due top club italiani: il Milan e l’Inter. I nerazzurri seguivano da tempo l’argentino, i rossoneri hanno cominciato a prendere appunti.