Benevento, Gaich: «Inzaghi mi ha detto che lui non sbaglia con i 9»

Adolfo Gaich ha parlato della sua nuova avventura al Benevento

Adolfo Gaich, neo attaccante del Benevento arrivato dal CSKA Mosca, in una intervista a Tyc Sports ha parlato della sua nuova avventura in giallorosso.

INZAGHI – «Qui tutto è da dieci. Tifosi, città, società, compagni, staff e mister. Inzaghi mi ha detto che si può sbagliare con i difensori, ma con un ‘nove’ no. Cosa mi chiede il mister? Più o meno lo stesso di quando giocava lui: determinazione. Al CSKA Mosca non avevo molto spazio e io voglio giocare avere più minuti. Per questo sono qui. Avere questi mesi a disposizione per giocare e fare bene».

RONALDO E IBRAHIMOVIC – «Cosa farò se dovessi incontrare Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic? Sono due giocatori da ammirare, provo la massima stima per loro. Per questo spero di poter scambiare la maglia con loro un giorno».