Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato nel post partita del match contro la Juventus. Le sue dichiarazioni – VIDEO

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione delle Streghe contro la Juventus.

LA GARA – «Questi ragazzi mi hanno regalato delle cose per cui non ho più parole. Oggi con la Juve. Se fossimo stati un po’ più bravi a ripartire potevamo anche vincerla. Sono felice per i miei ragazzi, si meritavano una serata del genere».

JUVENTUS – «Quando fai risultato con la Juve che è una delle squadre più forti d’Europa deve andarti bene tutto. Avevamo qualche difficoltà nei cambi, Tuja non giocava da un mese. Ripeto, fossimo stati più bravi nell’ultimo passaggio potevamo anche vincere. Non perdere con la Juve era difficile da immaginare ma vedendo l’allenamento qualcosa speravo. Non so quanto accada di nuovo che la Juve pareggi a Benevento».