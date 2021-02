Benevento, Montipò: «Non mi fido del momento negativo del Napoli»

Lorenzo Montipò ha parlato della prossima partita del Benevento contro il Napoli e della sua stagione in giallorosso

Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, in una intervista a Ottopagine ha parlato della prossima partita contro il Napoli concentrandosi, però, anche sulla sua prima stagione in Serie A.

NAPOLI – «Non credo a tutti quelli che dicono che possiamo vincere a Napoli perché hanno molti infortunati. Stiamo parlando sempre di una squadra di grande livello che vanta calciatori forti per la categoria, in piena lotta per un posto in Europa. Sarà molto difficile, cercheremo di fare una partita tosta e di carattere. Un po’ come visto con la Roma».

PRIMA STAGIONE IN A – «Sono molto soddisfatto. Gli errori mi hanno permesso di crescere molto, poi anche i miei compagni di squadra mi hanno aiutato tanto con delle ottime prestazioni. Valuto il mio campionato fino a questo momento in maniera positiva. Ho già sei clean sheet: alla vigilia della stagione ci avrei messo la firma».