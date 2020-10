Benevento, primo gol di Insigne in Serie A contro il “suo” Napoli – FOTO

Roberto Insigne segna il suo primo gol in Serie A proprio contro il Napoli, squadra in cui è cresciuto – FOTO

L’Insigne forse meno atteso sblocca il match del Vigorito. Al 30′ del primo tempo, infatti, passa in vantaggio il Benevento con gol proprio di Roberto Insigne che con il sinistro batte Meret da distanza ravvicinata.

Primo gol in Serie A per il fratello di Lorenzo che segna proprio contro il “suo” Napoli. Insigne, infatti, è cresciuto proprio nella società azzurra debuttando anche in Serie A.