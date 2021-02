Benevento Sampdoria, Quagliarella incubo delle neopromosse: i numeri

Fabio Quagliarella è l’incubo delle neopromosse: il Benevento, prossimo avversario della Sampdoria, tiene d’occhio il capitano blucerchiato

Fabio Quagliarella dovrebbe partire dal primo minuto di gioco contro il Benevento. Il capitano della Sampdoria potrebbe far coppia con Ernesto Torregrossa in un 4-3-1-2 che veda il ritorno del trequartista (ballottaggio a tre per Claudio Ranieri).

L’attaccante blucerchiato ha una statistica interessante quanto si tratta di affrontare squadre neo promosse dalla Serie B. È andato a segno 19 volte nelle ultime 23 sfide in Serie A. Tre di queste proprio contro il Benevento.