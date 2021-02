Benevento, Schiattarella: «Non credo alla crisi del Napoli, saremo attenti»

Pasquale Schiattarella ha parlato del match che domenica prossima il Benevento giocherà contro il Napoli

Pasquale Schiattarella, centrocampista del Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del match di domenica contro il Napoli.

«Non ci credo alla crisi del Napoli, il Benevento terrà gli occhi aperti allo stadio Maradona. Il Napoli ha in rosa calciatori in grado di risolvere la partita in qualsiasi momento se pensiamo di andare ad affrontare una squadra in difficoltà, commetteremmo un grosso errore. Il Benevento farà molta attenzione, conscio della possibilità di poter conquistare punti salvezza anche a Napoli».