Benevento, Simy: «Non meritiamo questa posizione»

Le parole di Nwanwko Simy, attaccante del Benevento e ex Crotone, sulla stagione della squadra di Cannavaro in Serie B

Nwanwko Simy ha parlato ai microfoni di Otto Channel. L’attaccante del Benevento ha detto la sua sulla prima parte di stagione della squadra allenata da Fabio Cannavaro e della difficile situazione in classifica.

SULLA SQUADRA – «Questa è una rosa completa. Abbiamo calciatori forti in tutti i reparti. Bisogna lavorare sodo perché cresceremo sempre di più, lo garantisco al 100%. Siamo consapevoli della nostra forza, con questa classifica non c’entriamo nulla»

SU CANNAVARO – «E’ un tecnico molto pragmatico. Il suo è un calcio semplice, caratterizzato da un atteggiamento offensivo e aggressivo. Ovviamente i vari infortuni hanno modificato le idee iniziali del mister e questo non è mai facile. Adesso stiamo recuperando. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro, siamo stati compatti come una famiglia soprattutto nei momenti più complicati. Da qui in avanti ci sarà da divertirsi».