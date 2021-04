Benevento, Vigorito: «Chiedo scusa a tutti. Da questo momento silenzio stampa»

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole

«La decisione, naturalmente, non riguarda né la stampa, né i giornalisti. È un momento delicato. In settimana avevamo avuto già una leggera brezza contraria, speravamo in un cambio di rotta che non c’è stato. È un pomeriggio difficile», ha sottolineato Vigorito in sala stampa. «Preferisco lasciare i tesserati in silenzio, magari inizieranno già a riflettere sulle misure da adottare per il prosieguo del campionato. Preoccupato? Se uno esce di casa e non ha l’ombrello, un minimo di preoccupazione ce l’ha. Sarei falso se dicessi che non sono preoccupato ma credo che i miei collaboratori troveranno una via d’uscita. Mancano ancora 15 punti alla fine del campionato, vediamo cosa succede».