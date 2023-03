Benfica, Grimaldo in uscita: Rui Costa incontra Kerkez

Il Benfica starebbe guardando sulle fasce per rinforzarsi e con l’addio di Grimaldo, Rui Costa avrebbe già incontrato Kerkez e il suo entourage

Secondo quanto riportato da Record, l’esterno dell’Az Alkmaar ed ex Milan potrebbe finire in Portogallo in estate. L’incontro è stato positivo è Kerkez rappresenterebbe anche un investimento per il futuro visto anche la sua esperienza nelle competizioni europeee.