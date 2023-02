Benitez: «Il Napoli vincerà lo scudetto. Per la Champions invece...»

Rafa Benitez, allenatore, ha parlato in vista della sfida di Champions League di stasera tra Napoli ed Eintracht

SPALLETTI – «Lo conoscevo prima di incontrarlo per qualche lezione a Coverciano, poi ho parlato con lui. È un allenatore con esperienza che vince e lo fa bene. Napoli è una città particolare, che sente il calcio tantissimo e lui sta facendo le cose nel modo giusto. Gli ho detto che vincerà il campionato e lui diceva di no per scaramanzia, ma alla fine penso che lo vinceranno. Per la Champions la squadra è forte, ha fiducia e può fare un buon percorso. Non so fino a dove potranno arrivare, ma possono arrivare fino in fondo. Osimhen? Mi ricorda Torres, veloce, forte di testa e con abilità. Per me non è giusto parlare di un solo calciatore al Napoli, sono tutti, oltre all’ambiente e la città».