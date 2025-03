Benzema svela: «Futuro? Vorrei tornare al Real Madrid. Mbappé? Ci sono tante differenze rispetto a me…»

Le parole di Karim Benzema, ex attaccante del Real Madrid, sul suo futuro e sull’impatto di Kylian Mbappé con i blancos

Karim Benzema, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato a Los Amigos de Edu del suo futuro.

FUTURO – «La data del mio ritiro non la so. Ho ancora due anni di contratto con l’Al Ittihad. Dipende da come mi sentirò ogni anno, ma essere allenatore è sicuramente più complicato che essere un giocatore. Voglio comunque rimanere nel mondo del calcio, mi piacerebbe tornare al fianco di Florentino quando mi ritirerò».

RAPPORTO CON FLORENTINO PEREZ – «Nel momento del mio trasferimento dal Lione, disse a mio padre che finché sarebbe rimasto a Madrid, ci sarei stato anche io. È stata la prima persona che ho chiamato quando ho deciso di andare via. Non ha capito completamente. Gli ho detto che i giovani giocatori erano pronti a subentrare».

CARRIERA – «Ho raggiunto tutto quello che potevo sognare, partendo da bambino e chiudendo da uomo. Avendo vinto tutto con la squadra e il Pallone d’Oro, volevo andarmene al mio massimo. Per me, Madrid è il miglior club del mondo e non volevo lasciare per una squadra che potesse competere contro Madrid, come il PSG o il City».

MBAPPE’ – «La sua situazione è diversa dalla mia. Sono arrivato molto giovane a 21 anni, mentre lui è arrivato a 25. Sa che a Madrid, se sbagli, sei sotto esame perché vieni preso solo per segnare gol. La pressione è enorme».