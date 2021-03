Benzema: «Ronaldo al Real? Non posso parlare di giocatori altrui»

Karim Benzema ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l’Atalanta: queste le sue dichiarazioni

Karim Benzema ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni.

«Mi sento in forma, sto bene e ho fiducia nelle mie condizioni. Ho recuperato bene. Devo continuare così per aiutare la mia squadra. Non sottovalutiamo nessuno, non esistono squadre piccole. L’Atalanta è una buona squadra, attacca molto e segna tanto. Siamo in Champions League e c’è tanta pressione. Rispettiamo i nostri avversari ma siamo consapevoli di essere forti. Ronaldo? Non posso palare dei giocatori che non fanno parte della nostra squadra. Ronaldo gioca nella Juve e segna molti gol. Decideranno loro cosa fare»