Berardi chiarisce dopo l’episodio in Genoa Sassuolo: «Nessun atto di violenza. Cercavo solo di divincolarmi per andare nello spogliatoio»

Berardi non ci sta e commenta nelle storie di Instagram: «Nessun atto di violenza. Cercavo solo di divincolarmi per andare via»

Mimmo Berardi ha scelto Instagram per fare chiarezza sull’episodio più discusso di Genoa‑Sassuolo: il doppio cartellino rosso mostrato da Rapuano a lui ed Ellertsson al rientro negli spogliatoi. L’esterno neroverde ha spiegato di essersi semplicemente «Cercavo solo di divincolarmi per andare nello spogliatoio. Le immagini parlano chiaro, non c’è stato nessun atto di violenza», contestando apertamente la decisione dell’arbitro e sostenendo che le immagini dimostrino l’assenza di qualsiasi gesto violento. Una presa di posizione netta, con cui il capitano del Sassuolo ha voluto difendersi dalle accuse e ricostruire la dinamica dal suo punto di vista.

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L’episodio incriminato risale alla fine del primo tempo, quando le squadre stavano rientrando nel tunnel del Ferraris. Le telecamere hanno ripreso un acceso scambio di parole tra Berardi e Sabelli, con Vitinha intervenuto per separarli. La situazione sembrava destinata a rientrare, finché Ellertsson — arrivato da dietro — ha spinto il numero 10 neroverde, innescando un parapiglia improvviso.

A quel punto Rapuano è intervenuto con decisione, estraendo due cartellini rossi che hanno messo fine alla confusione. Una scelta che ha fatto discutere e che Berardi, attraverso i social, ha voluto contestare pubblicamente, sostenendo che la ricostruzione arbitrale non rispecchi quanto realmente accaduto nel tunnel.