Berenguer: «Athletic Bilbao? Spogliatoio unico, nulla che a vedere con quello del Torino»

Alejandro Berenguer ha parlato sulle pagine de El Pais dopo il trionfo in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. Il fantasista non ha lesinato una stoccata al Torino.

«In granata sono riuscito a migliorare le mie qualità come calciatore, mi sono completato. Ma quando è arrivata la proposta dell’Athletic non ci ho pensato un secondo. Mi avevano parlato benissimo dello spogliatoio ed è proprio così, nulla a che vedere rispetto a ciò che ho vissuto in Italia».