Bereszinsky obiettivo numero dell’Inter per la fascia destra

Il nome di Bereszinsky è sempre più caldo sull’asse Inter-Sampdoria: dodici mesi dopo si ripete l’affare Skriniar? Le alternative

Bartosz Bereszinsky è il nome caldo dell’Inter per quel che concerne la fascia destra di difesa. Le difficoltà legate ad un ritorno di Joao Cancelo dopo l’ottima stagione in nerazzurro aprono nuovi scenari di calciomercato per la formazione di Luciano Spalletti. La qualificazione in Champions League dei nerazzurri, infatti, parte dalla necessità di puntellare quei reparti di formazioni che andranno sistemati. Ecco così che Inter e Sampdoria potrebbero fare un nuovo affare insieme, rinsaldando così l’asse emerso dodici mesi fa con l’arrivo di Milan Skriniar, diventato un vero e proprio pilastro per la retroguardia meneghina.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il nome di Bereszynski è caldissimo: la Sampdoria non ha mai nascosto il desiderio di riportare Eder a Genova e questa potrebbe essere la chiave. Gli ottimi rapporti tra il direttore sportivo Piero Ausilio dell’Inter e il presidente della Sampdoria, Ferrero, potrebbero accelerare l’operazione. La Samp ha già perso Strinic a zero sulla corsia sinistra, dunque la trattativa non può essere certo immediata. Un altro dei nomi che si fanno in alternativa è quello di Widmer dell’Udinese che, tuttavia, convince sempre meno rispetto al passato.