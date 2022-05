Bergomi: «Inzaghi vuole la Coppa Italia, lo conosco e so che…». Le parole dell’ex difensore dell’Inter

Beppe Bergomi, ospite a Sky Calcio Club, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter in programma mercoledì sera.

JUVE INTER – «Conosco Inzaghi e so che sulle coppe si concentra tantissimo, è un trofeo che vuole portare a casa, l’abbiamo visto con la Lazio. Cagliari? Bisogna capire come andrà a finire la finale. L’Inter ha sofferto il doppio impegno quando non è arrivato un risultato positivo».