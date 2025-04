Bergomi valuta il Napoli: «Mi piace la squadra. C’è uno dei difensori più sottovalutati della Serie A»

Bergomi valuta il Napoli: «Mi piace la squadra. Rrahmani è uno difensori più sottovalutati della Serie A»

A Sky Sport, nel parlare della stagione del Napoli di Antonio Conte, è intervenuto Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter.

DICHIARAZIONI – «Mi piace come è stata strutturata la squadra. Ha giocatori che in Serie A fanno differenza come McTominay che è arrivato a quota 9 gol. La domanda che mi pongo è questa: come si migliora questa squadra? Parlo dei titolari. Forse potrebbe comprare qualcuno dietro, ma c’è Rrahmani che è uno dei più sottovalutati difensori del nostro campionato quando invece è molto forte. Forse si potrebbe prendere un’ala sinistra la prossima stagione per potenziare la squadra titolare. La tenuta difensiva di questa squadra però è incredibile, i numeri dicono tutto».