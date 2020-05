Bergomi su Gigi Simoni: «Grande uomo, aveva un gioco pratico ed essenziale»

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha omaggiato Gigi Simoni, suo allenatore in nerazzurro. Ecco il ricordo dello Zio

«Quell’Inter era fatta apposta per lui, per il suo gioco pratico, essenziale. Avevamo un attaccante, Ronaldo, che quando andava in progressione non lo fermavi più e Gigi si preoccupava di creargli spazi adatti a queste qualità. Un grande uomo. E quel campionato avrebbe meritato di portarlo a casa…».