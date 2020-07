Bergonzi: «Fabbri? Errore inconcepibile, credo che sarà sospeso»

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha commentato l’arbitraggio di Fabbri in Roma-Parma: le sue parole

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha commentato il discutibile arbitraggio di Michael Fabbri in Roma-Parma. Queste le sue parole a TMW Radio.

«Fabbri? Sono amareggiato e deluso da ex arbitro per quello che ho visto. Mette a disagio tutti i suo i colleghi, l’AIA e il designatore, è un errore inconcepibile. Dovrebbe chiedere scusa, non si capiscono le motivazioni. Credo che sarà sospeso, gli serve un riposo lungo».