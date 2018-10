Berlusconi duro su Gattuso: «Questo Milan mi fa soffrire»

Silvio Berlusconi ha criticato aspramente l’allenatore Gennaro Gattuso, indicato dai più come il principale colpevole della crisi del Milan

Silvio Berlusconi, nuovo proprietario del Monza, dopo aver incontrato i nuovi sponsor della squadra, è tornato a parlare del suo amato Milan. L’ex presidente rossonero non ha risparmiato critiche nei confronti dell’allenatore Gennaro Gattuso: «Seguo ancora la squadra in qualità di tifoso, ma sempre con disappunto perché è una sofferenza vedere il Milan in campo in una maniera poco efficace. Si fanno pochi tiri in porta e Higuain viene coinvolto raramente nelle manovre di gioco e riceve pochi palloni. Questi problemi dipendono certamente dal modulo, che spero possa presto cambiare».

Secondo Berlusconi il problema più evidente è di natura tattica: «Suso dovrebbe giocare come seconda punta, non capisco come mai l’attuale guida tecnica del Milan non se ne renda conto» nonostante le dure critiche, non si è comunque voluto esprimere sull’eventualità di un cambio in panchina:«Sono decisioni che spettano ai vertici della società e io non ho nessuna volontà di intromettermi». Dopo la sconfitta nel derby e il suicidio contro il Betis, Gattuso si giocherà tutto nei due confronti con le genovesi. Vedremo se seguirà i consigli di Berlusconi.