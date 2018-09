Il Monza a Berlusconi per il compleanno: il regalo è costoso

Berlusconi e Galliani al Monza: tutto fatto. Annuncio previsto per il prossimo 29 settembre, data del compleanno dell’ex numero uno del Milan. Affare concluso per quasi 2 milioni di euro

L’affare è ormai bello che concluso, come vi avevamo raccontato qualche giorno fa: manca soltanto l’ufficialità dell’acquisto da parte di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani del 70% delle quote di maggioranza del Monza Calcio dall’attuale presidente Nicola Colombo. Per la chiusura definitiva del closing resta ormai da sistemare non più di qualche dettaglio e la data giusta per la fumata bianca finale dovrebbe essere quella del prossimo 29 settembre, tra un paio di settimane. Una data per nulla casuale, perché è anche quella del compleanno di Berlusconi, che quest’anno spegnerà 82 candeline. Per quell’occasione l’ex numero uno del Milan avrebbe già organizzato una presentazione in grande stile, i cui particolari restano per adesso ancora top secret.

Meno segrete sono invece le cifre intorno alle quali sarebbe stata trovata l’intesa tra il duo Berlusconi-Galliani e la famiglia Colombo: si parla di poco meno di 2 milioni di euro (circa 1,8 secondo le prime stime) per l’acquisto della maggioranza del club brianzolo da parte dell’ex presidente e dell’ex amministratore delegato rossoneri. L’arrivo ormai scontato di Berlusconi e Galliani al Monza ha anche decisamente risollevato gli umori dei tifosi locali: da quando è stata data notizia dell’interessamento concreto della premiata coppia milanista alla società, è stato registrato un netto aumento in termini di campagna abbonamenti allo stadio. Attualmente sono circa 600 le tessere già vendute: per la Serie C si tratta di un numero di tutto rispetto.