Berlusconi compra il Monza: vuole il 70%. Galliani: «Noi come i CR7 della Lega Pro»

Il Monza nelle mani di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani? I due ex milanisti pronti a tornare nel mondo del calcio

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a tornare nel mondo del calcio. I due non riescono a stare senza pallone e presto potrebbero prendere le redini del Monza, formazione di Lega Pro. L’incontro è in programma nelle prossime ore, lontano dai riflettori: Silvio può acquistare il 70% delle quote dei brianzoli per 1,5 milioni di euro, con l’altro 30% che resterebbe nelle mani dell’attuale presidente Colombo. «Sa cosa mi hanno detto ieri? Il potenziale arrivo della coppia Silvio e Adriano sta causando in Lega Pro lo stesso effetto che Cristiano Ronaldo ha generato in Serie A» ha detto Adriano Galliani al Corriere della Sera, confermando le indiscrezioni: Silvio e Adriano stanno per tornare con un Monza che in 106 anni ha solo sfiorato la A e potrebbe ripartire con una squadra tutta italiana.

I due ex Milan stanno per tornare nel mondo del calcio. Ma perché Monza? «Avevamo venduto il Milan da poco, il calcio ci mancava parecchio e parlando del più e del meno con il presidente l’anno scorso balenammo l’ipotesi di acquistare un altro club. Avevamo già convenuto che l’unica squadra che avremmo potuto rilevare, senza cancellare il rapporto unico con il Milan, sarebbe stato il Monza. Berlusconi in questi mesi ha rifiutato diverse offerte per acquisire squadre, io ho declinato incarichi in più di una società. Il presidente abita a tre km dal Brianteo, io in quella città sono nato, cresciuto e ho iniziato la mia carriera dirigenziale. Noi ci sentiamo veramente come Ulisse che torna a Itaca».