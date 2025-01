Bernabé Lazio, il falconiere del Francoforte: «Non lo conosco! Dobbiamo compartarci in un certo modo e quello che è successo...»

Bernabè Lazio, il falconiere del Francoforte ha rilasciato delle dure dichiarazioni sullo scandalo che ha visto coinvolto l’ormai ex biancoceleste

A Lapresse è intervenuto il falconiere dell’Eintracht Francoforte, il quale rilascia delle dure e forti dichiarazioni relative allo scandalo che ha visto coinvolto l’ormai ex Lazio Bernabè. Le parole sull’ex falconiere biancoceleste

PAROLE – Bernabè? Non lo conosco personalmente. Nel nostro lavoro siamo osservati da tutti e bisogna sempre sapere esattamente cosa si dice e come comportarsi. Quello che è accaduto sicuramente non è un bene per la categoria