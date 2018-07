Il Milan fa sul serio per Bernard. Ieri l’incontro con l’agente. Non c’è l’accordo, si lavora sulle commissioni

La Roma ha proposto al Milan lo scambio Suso-Perotti ma i rossoneri, che sono alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco, lavorano anche su altre piste. Al momento il candidato principale per rinforzare l’attacco di Rino Gattuso sembra essere Bernard. Il brasiliano, svincolato dopo l’avventura in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, cerca una nuova squadra e chiede un ingaggio da 3-4 milioni di euro a stagione, che non sarebbero un grosso problema per il Milan. Ieri è andato in scena l’incontro tra Leonardo e il procuratore del giocatore brasiliano con passaporto spagnolo.

Non c’è l’intesa tra le parti ma sono stati fatti dei passi in avanti con il Milan che ha superato il Chelsea, temibile rivale, nella corsa al giocatore. Si è discusso dell’ingaggio del giocatore ma soprattutto delle laute commissioni pretese dall’agente. La scorsa primavera si era parlato di un possibile affare da 10 milioni di euro. Ora le cifre sembrano essersi abbassate leggermente ma non rientrano nei parametri rossoneri. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti. Bernard rimane in orbita rossonera. Il Milan però non sembra avere fretta perché il classe ’92 potrebbe firmare anche dopo la fine del mercato.