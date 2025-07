Bernardeschi pronto a vestire la maglia del Bologna: visite mediche imminenti e contratto biennale! I dettagli

Federico Bernardeschi pronto a vestire la maglia del Bologna: visite mediche imminenti e contratto biennale! Le ultimissime

Dopo settimane di trattative, Federico Bernardeschi è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bologna. L’esterno offensivo classe 1994, reduce da tre stagioni in MLS con il Toronto FC, è atteso in Italia nella giornata di domani per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù.

L’annuncio è stato anticipato dall’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, durante la presentazione ufficiale di Ciro Immobile. “Siamo ai dettagli, una volta sistemati quelli potremmo considerare l’operazione conclusa. Manca poco, diciamo che potrebbe arrivare presto,” ha dichiarato Fenucci, lasciando intendere che l’accordo è ormai definito.

Bernardeschi: ritorno in Serie A dopo l’esperienza in MLS

Federico Bernardeschi, ex Fiorentina e Juventus, ha collezionato 88 presenze con il Toronto FC, mettendo a segno 25 gol e servendo 13 assist. Dotato di grande tecnica e versatilità, Bernardeschi può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo, dal trequartista all’ala destra. Il suo ritorno in Serie A rappresenta un colpo di rilievo per il Bologna, che punta a rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Il contratto che l’ex Fiorentina e Juventus, Federico Bernardeschi firmerà sarà un contratto biennale, con opzione per un’ulteriore stagione. I termini economici e temporali dell’accordo sono già stati definiti nei giorni scorsi, segno di una trattativa condotta con decisione e chiarezza da entrambe le parti.

Ndoye verso Napoli? Il Bologna valuta la cessione

Parallelamente all’arrivo di Bernardeschi, il Bologna continua a muoversi sul fronte delle uscite. Dopo l’addio di Sam Beukema, difensore centrale olandese, il club emiliano è in contatto diretto con il Napoli per discutere la possibile cessione di Dan Ndoye. L’esterno svizzero, protagonista di una stagione brillante, è valutato circa 40 milioni di euro dai rossoblù.