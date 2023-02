Bernardeschi: «Juve-Fiorentina è sempre una gran partita: tifo bianconeri»

Le parole di Bernardeschi sulla sfida di domani in cui si incontrato le sue due ex squadre: Juve e Fiorentina

Federico Bernardeschi, doppio ex di Juve e Fiorentina, ha parlato a Diretta.it della sfida di domani tra bianconeri e viola. Di seguito le sue parole

BERNARDESCHI – «Il mio addio l’ho vissuto molto serenamente. Ci sono stati degli striscioni, ma nulla di che. I tifosi giudicano, ma non sanno come vanno certe cose. Ci sono cose che racconterò un giorno e che ora non si sanno. Non ho da togliermi nessun sassolino dalla scarpa, ho sempre detto al verità. La prima da ex al Franchi è stata un’emozione unica. Sono sicuramente più schierato con la Juve. Sarà una bella partita, Juve-Fiorentina è sempre una bella partita. Credo che sarà la Juventus ad avere più chance di portarla a casa. Penso che alla fine la Juve la vincerà, magari grazie al colpo di qualche giocatore».