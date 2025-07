Bernardeschi nuovo idolo di Bologna, ma i tifosi ricordano bene le volte che li punì… Al Dall’Ara Federico ha segnato 2 reti, una in viola e l’altra in bianconero

Federico Bernardeschi nuovo idolo di Bologna, ma i tifosi ricordano bene le volte che li punì… Al Dall’Ara l’ex Juve e Fiorentina…

Un nuovo capitolo in rossoblù, ma un passato da avversario che ha lasciato un segno indelebile. Per capire che tipo di giocatore sia Federico Bernardeschi, basta riavvolgere il nastro a un derby dell’Appennino di qualche stagione fa, precisamente nel 2015-16. Un Bologna-Fiorentina terminato 1-1, che ha raccontato molto della sua caratura. In quella partita intensa, giocata a ritmi altissimi, Bernardeschi non solo segnò il suo primo gol stagionale in Serie A, ma lo fece nel momento più difficile, dimostrando una personalità fuori dal comune che oggi porta in dote alla sua nuova squadra.



La partita fu tesa e bloccata per quasi un’ora, fino a quando, al 57′, la Fiorentina rimase in dieci uomini per una doppia ammonizione ingenua di Mati Fernandez. Sembrava il momento della svolta per il Bologna, ma accadde il paradosso. Proprio in inferiorità numerica, la squadra viola passò in vantaggio due minuti dopo. L’azione fu corale, orchestrata da Kalinic e rifinita da un perfetto cross basso di Tello dalla sinistra. Al centro dell’area, pronto a colpire, c’era proprio Bernardeschi, che con un preciso tocco di interno sinistro firmò la rete del momentaneo 1-0.



Quel gol non fu banale: fu un lampo di classe e tempismo in una situazione di massima difficoltà, la fotografia di un giocatore capace di prendersi la squadra sulle spalle. Anche se il Bologna trovò quasi subito il pareggio con il solito Giaccherini, quella rete resta la testimonianza più chiara del tipo di leader che i rossoblù hanno ingaggiato. Un giocatore che ha già dimostrato di saper segnare al Dall’Ara e, soprattutto, di saperlo fare quando il gioco si fa duro. Successivamente, con la maglia bianconera, Bernardeschi ha partecipato a diverse vittorie al Dall’Ara, tra cui un successo in Coppa Italia per 2-0, quando ha approfittato di un clamoroso errore di Da Costa e Calabresi per infilare con un tiro da fuori area la porta rimasta incustodita.