Bernede esalta il Verona: «Adoro la città e la sua gente. Sono giovane e ho voglia di raggiungere quell’obiettivo»

Bernede, centrocampista del Verona, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che è stato il suo primo approccio con i gialloblu

LE PAROLE – «La città è splendida, ho trovato casa in centro e mi piace camminare per la città, andare nei bar, confrontarmi con le persone. I bar mi piacciono perchè sono luoghi dove si socializza, ci si rilassa. La mia carriera è stata caratterizzata da diversi infortuni, non sono stato fortunato, ma fa parte del gioco. Sono giovane, ho tanta voglia e ho imparato a non pensare troppo al futuro.»