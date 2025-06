Berti ricorda Pellegrini: «Aveva un dono speciale con i calciatori, capiva tutto del calcio. Ho un rimpianto per lui…»

Le parole di Nicola Berti, ex calciatore dell’Inter, in ricordo dell’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini. Tutti i dettagli in merito

Nicola Berti ha parlato a La Repubblica in ricordo dell’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini.

RICORDO PELLEGRINI – «Quasi sette anni insieme. Una persona straordinaria con cui non ho perso i contatti neanche dopo che cedette l’Inter a Moratti. Pellegrini sapeva farsi ben volere da tutti e non solo perché era il presidente. Ma perché era una persona amabile, sincera e generosa».

UNO DEI GRANDI ACQUISTI – «Avevo fatto tre bei campionati alla Fiorentina. Quella squadra fu indimenticabile e se posso permettermi il mio contributo non riguardò soltanto me stesso. Ad affiancare Serena in attacco, infatti, ci sarebbe dovuto essere Madjer, che però non passò le visite. Io spinsi per Diaz, che giocava con me a Firenze. Pellegrini era uno che sapeva ascoltare, di calcio ne capiva, e mi diede retta. Diaz formò una coppia perfetta con Serena».

RIMPIANTO DI PELLEGRINI – «La Coppa dei Campioni: dopo lo scudetto uscimmo al primo turno, fu l’unica partecipazione».