Besiktas, Immobile chiaro sul suo futuro: «Sono motivato per il resto della stagione. Il mio unico desiderio è questo»

Nonostante le sole 2 reti da inizio 2025, e un momento non facile in quel di Turchia, Ciro Immobile, con un messaggio sui propri social ha voluto ribadire fedeltà al Besiktas, squadra nella quale milita dall’estate del 2024, allontanando le voci di mercato che lo avevano avvicinato nelle ultime ore.

IL MESSAGGIO – «La maglia del Beşiktaş ha per me un significato davvero profondo. Lo scorso luglio sono arrivato a Istanbul con grande entusiasmo e felicità. Sono motivato per il resto della stagione e ancora più motivato per l’anno prossimo. Far parte di un club così storico e prestigioso mi dà ogni giorno una motivazione in più. Il mio unico desiderio è lottare per il Beşiktaş e rappresentare al meglio questa maglia».