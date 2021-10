Udinese, Beto: «Punto molto importante per noi. Mi sto adattando alla Serie A»

Norberto Beto ha parlato dopo il pareggio contro il Bologna, arrivato grazie ad un suo gol

«Questo punto è molto importante per noi e per la squadra. Penso che quando siamo rimasti in dieci abbiamo cambiato mentalità, siamo stati più compatti e più uniti, siamo contenti di questo punto. Abbiamo giocato la prima frazione con poca intensità e senza fare il nostro gioco, nel secondo tempo invece siamo tornati in campo con la voglia di vincere ad ogni costo nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo lottato fino alla fine e questa è la mentalità giusta. Mi sto ancora adattando al calcio italiano e al gioco dell’Udinese ma mi sono trovato subito bene, sono contento dei compagni e i compagni sono contenti di me, voglio ripagare la fiducia dell’ambiente».