Beukema Napoli, forte pressing della squadra partenopea per il giocatore rossoblu. La situazione - Calcio News 24

Beukema nel mirino del Napoli: il difensore del Bologna spinge per il trasferimento. Le ultime

Il Napoli sembra aver sciolto le riserve e ha individuato il rinforzo ideale per la difesa: si tratta di Samuel Beukema, centrale olandese in forza al calciomercato Bologna. Dopo settimane di valutazioni e nomi alternativi, tra cui anche Trevoh Chalobah del Chelsea, la dirigenza partenopea ha deciso di puntare forte proprio su Beukema, che ha convinto per solidità, affidabilità e capacità di adattarsi al gioco richiesto da Antonio Conte.

Il nome di Chalobah era inizialmente in cima alla lista, ma le richieste economiche del club londinese sono risultate eccessive. Di fronte a queste difficoltà, il Napoli ha virato su Beukema, considerato un profilo già pronto per affrontare le sfide della Serie A e delle competizioni internazionali. Nell’ultima stagione, il difensore classe 1998 è stato uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata del Bologna sotto la guida di Vincenzo Italiano, culminata con la vittoria della Coppa Italia, alzata all’Olimpico nella finale contro il Milan.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Beukema avrebbe espresso il proprio entusiasmo per l’eventuale approdo in maglia azzurra. Il difensore avrebbe già chiesto al Bologna di prendere in seria considerazione l’offerta del Napoli, ritenendo questa una grande occasione di carriera, una di quelle che – a suo dire – “passano una volta sola nella vita”.

Tuttavia, il club emiliano mantiene ancora una posizione prudente. La trattativa è avviata, ma non è ancora entrata nella fase conclusiva. Il Bologna vorrebbe prendersi il giusto tempo per valutare ogni dettaglio e non ha fretta di cedere il suo difensore, anche in considerazione della sua importanza all’interno del progetto tecnico.

Il futuro di Beukema resta dunque al centro dell’attenzione in queste prime fasi di mercato. Se il Napoli dovesse affondare con decisione il colpo, l’olandese potrebbe diventare presto un nuovo tassello fondamentale nella difesa di Conte per la stagione 2025-2026.