Beukema-Napoli, si avvicinano i partenopei! Arriva l'offerta al Bologna per arrivare alla fumata bianca - Calcio News 24

Beukema verso il Napoli: offerta da 32 milioni al Bologna. Fumata bianca sempre vicina per il difensore rossoblu

Sam Beukema è sempre più vicino a vestire la maglia del calciomercato Napoli. Il difensore olandese, attualmente in forza al Bologna, è diventato il principale obiettivo del club partenopeo per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha presentato una nuova offerta al Bologna: 30 milioni di euro più 2 milioni di bonus, per un totale di 32 milioni complessivi.

La trattativa è in fase avanzata e le due società stanno discutendo gli ultimi dettagli, in particolare legati alla struttura dei bonus e alle modalità di pagamento. La sensazione è che l’accordo definitivo possa arrivare nelle prossime ore, o comunque entro pochi giorni.

Antonio Conte, neoallenatore del Napoli, ha indicato Beukema come profilo ideale per il suo progetto tattico. Il difensore classe 1998 ha impressionato nella sua prima stagione in Serie A con il Bologna, dimostrando solidità, intelligenza tattica e un’ottima capacità di impostazione del gioco. La sua crescita esponenziale ha attirato l’attenzione di diversi club, ma è il Napoli ad aver fatto il passo decisivo.

Dal canto suo, Sam Beukema ha già espresso il desiderio di approdare in maglia azzurra. Fonti vicine al giocatore riferiscono che l’ex AZ Alkmaar è entusiasta all’idea di giocare la Champions League con il Napoli e di misurarsi in una piazza ambiziosa come quella partenopea. Per il difensore si tratterebbe di un salto di qualità importante, in una squadra che punta a tornare protagonista sia in Italia che in Europa.

L’arrivo di Beukema sarebbe un segnale forte da parte del presidente De Laurentiis, intenzionato a costruire una rosa competitiva per riportare il Napoli ai vertici. Con l’innesto dell’olandese, il reparto difensivo azzurro farebbe un notevole salto di qualità, dando a Conte un elemento affidabile e con grandi margini di crescita.