Napoli, ufficiale l’arrivo di Beukema: i dettagli del trasferimento

Napoli, ufficiale l’arrivo di Sam Beukema dal Bologna: il difensore olandese ha firmato con i partenopei

Il Napoli continua a potenziare la propria rosa con l’arrivo di Sam Beukema, nuovo rinforzo per la difesa degli azzurri. L’olandese si trasferisce al club campione d’Italia a titolo definitivo, dopo una trattativa conclusa con il Bologna, che ha già ufficializzato il sostituto Martin Vitik proveniente dall’AZ Alkmaar. L’acquisto di Beukema rappresenta una risposta concreta alle difficoltà avute nella retroguardia nella scorsa stagione, spesso falcidiata dagli infortuni.

Le parti hanno trovato l’accordo sulla cifra, con il Napoli che ha convinto il Bologna ad abbassare le richieste da 35 a 31 milioni di euro più bonus, cifra ritenuta adeguata per assicurarsi il difensore. Dopo le visite mediche effettuate a Villa Stuart, Beukema ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà al club fino al 30 giugno 2030. L’ingaggio previsto parte da 2,5 milioni di euro a stagione, con un progressivo aumento fino a 3 milioni nell’ultimo anno.

Beukema è chiamato a ricoprire un ruolo chiave nella difesa del Napoli, affiancando Andrea Buongiorno e alternandosi con Amir Rrahmani, per garantire solidità e continuità in vista della lunga stagione che vedrà la squadra impegnata anche in Champions League. Antonio Conte punta molto sull’olandese per sistemare un reparto che nella scorsa annata ha mostrato qualche fragilità proprio a causa delle assenze.

L’arrivo di Beukema segue una campagna acquisti ambiziosa, iniziata con il colpo a parametro zero di Kevin De Bruyne, centrocampista di grande esperienza internazionale. A seguire, il Napoli ha acquistato Marco Marianucci a titolo definitivo dall’Empoli, mentre dal PSV è arrivato Noa Lang per circa 28 milioni di euro, un innesto importante per il reparto offensivo. Infine, la società ha concluso anche l’ingaggio di Lorenzo Lucca dall’Udinese, una soluzione da 35 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto, pensata come vice-Lukaku.

Questi movimenti testimoniano la volontà del Napoli di costruire una squadra competitiva e profonda, pronta a lottare su più fronti nella prossima stagione.