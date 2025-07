Beukema si presenta al Napoli: «Onorato di essere qui! Ecco com'è stato incontrare Antonio Conte» - Calcio News 24

Beukema-Napoli: prime parole del nuovo difensore azzurro in conferenza a Dimaro. La situazione

Nel ritiro di Dimaro, il Beukema-Napoli è ormai realtà. Il nuovo difensore olandese si è presentato ufficialmente alla stampa, confermando entusiasmo, ambizione e rispetto per la maglia che indossa. L’ex centrale del Bologna ha parlato dal palco del Teatro Comunale, nel nono giorno di preparazione estiva del club partenopeo.

La conferenza si è aperta con un momento di raccoglimento annunciato dal responsabile della comunicazione Lombardo: «Per la tragedia avvenuta a Napoli, con tre lavoratori che hanno perso la vita, e per gli oltre 400 morti sul lavoro in Italia, chiederemo il lutto al braccio e un minuto di silenzio».

Sul piano sportivo, Beukema-Napoli rappresenta una sfida importante per l’ex rossoblù, che ha espresso gratitudine per l’opportunità:

«Il Napoli ha avuto la miglior difesa lo scorso anno, quindi per me è un onore essere qui. Spero di portare la mia esperienza in Champions e di essere sempre disponibile per aiutare la squadra».

Interrogato sul paragone con Krol, primo olandese nella storia del Napoli, Beukema ha risposto con umiltà:

«Non lo conoscevo bene, ma la mia famiglia me ne ha parlato tanto. È stato un grande non solo qui, ma anche con la Nazionale. Per me è un grande onore essere il nuovo olandese a Napoli dopo di lui».

L’inserimento nel gruppo procede a gonfie vele:

«C’è un’ottima atmosfera, alcuni ragazzi li conoscevo già, come Gilmour. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di affrontare le sfide che ci aspettano».

Uno degli obiettivi personali è arrivare in Nazionale, e il passaggio Beukema-Napoli potrebbe rappresentare il trampolino di lancio:

«Sì, è un sogno e Napoli è il posto giusto per realizzarlo. Giochiamo in Champions, lottiamo per lo Scudetto, questo può aiutarmi a essere notato».

Sui primi giorni con Conte:

«È stato subito intenso. Sono abituato a lavorare duro, ma qui si spinge davvero tanto. Mi piace questa mentalità. Ndoye, mio grande amico, mi scrive ogni giorno. Anche Ferguson. Mi hanno parlato benissimo di Napoli».

Il difensore che ammira di più? «Van Dijk, senza dubbio. Ma anche qui a Napoli ci sono grandi difensori: non vedo l’ora di lavorare con loro».

Il Beukema-Napoli è pronto a decollare.