Biabiany: «L’Inter di Conte da scudetto. De Boer? Peggior allenatore della storia»

Biabiany ha parlato della squadra dove è cresciuto: «L’Inter è lo specchio di Conte. De Boer peggiore di sempre»

Jonathan Biabiany, attualmente in Serie B al Trapani, ha rilasciato un’intervista a Italiasportpress.it dove ha parlato dell’Inter. «Sono cresciuto lì e la considero la mia famiglia. Sono uno dei primi tifosi».

«Conte ha già trasmesso una vera identità alla squadra e l’Inter è lo specchio dell’allenatore. Per me è da scudetto. De Boer? Si mostrava sempre arrogante. Si è messo la gente contro. Per me l’olandese è stato il peggiore tecnico della storia nerazzurra».