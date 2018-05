Biglietti Roma-Juventus, 37a giornata di Serie A 2017/2018: le informazioni utili sulla vendita dei tagliandi per la sfida in programma all’Olimpico il prossimo 13 maggio 2018

Biglietti Roma-Juventus: è tutto pronto per la sfida valida per la 37a giornata di Serie A 2017/2018, in programma domenica 13 maggio 2018 allo Stadio Olimpico di Roma. Una gara importantissima per entrambe le squadre: la formazione di Eusebio Di Francesco vuole blindare il terzo posto e ottenere matematicamente la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, i bianconeri cercano il punticino che permetterebbe l’aritmetica vittoria dello scudetto, il settimo titolo consecutivo. Previsto un Olimpico brulicante ed è già caccia al biglietto: come riporta il sito ufficiale del club giallorosso, è possibile acquistare i tagliandi con vendita libera a partire dalle 10.00 di oggi, lunedì 7 maggio 2018, presso tutti i punti vendita abilitati o attraverso il sito ufficiale della Roma.

Biglietti Roma-Juventus 2018: come acquistarli e prezzi

Il sito ufficiale della Roma ha anche pubblicato i prezzi applicati: Curva Sud/ Nord 45 euro, mentre i Distinti sia Sud che Nord a 70 euro. Il tagliando nel settore Tevere costa 110 euro, mentre l’iniziativa Tevere famiglia all-inn 75 euro (45 euro per gli Under 14). Prezzo del biglietto in Parterre 90 euro, mentre in Tribuna Monte Mario 130 euro (Monte Mario Top 160 euro). Infine, tagliandi per disabili/invalidi 100% + acc a 60 euro. Alcune note da segnalare: il settore Distinti Nord verrà messo in vendita eventualmente dopo l’esaurimento dei posti in Distinti Sud, mentre per ciò che riguarda l’acquisto dei tagliandi sarà possibile comprare massimo quattro biglietti a persona ed è necessario presentare un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. Per quanto riguarda il settore ospiti, i biglietti sono disponibili dalle 10.00 di oggi, lunedì 7 maggio 2018, alle 19.00 di sabato 12/5. Ecco alcuni link utili per l’acquisto dei biglietti di Roma-Juve:

Punti vendita abilitati: ricevitorie Vivaticket e sito web www.vivaticket.it. Per consultare i punti vendita abilitati, tutti i Roma Store, è possibile collegarsi al sito ufficiale del club giallorosso.

