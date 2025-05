Bijol allo scoperto: «Non mi vedo più all’Udinese, vorrei fare il salto di qualità. Italia o estero? Ecco la mia preferenza»

Le parole di Jaka Bijol, difensore centrale dell’Udinese, sul suo futuro con il club friulano in vista del calciomercato. Tutti i dettagli

Jaka Bijol ha parlato a Telefriuli della stagione dell’Udinese e delle sue aspettative per il futuro. Il difensore è infatti nel mirino di diverse big, tra cui l’Inter.

FUTURO – «Se mi vedo ancora in bianconero? Sinceramente no. Vorrei fare uno step avanti, vorrei crescere ancora, vorrei una nuova avventura. In Italia o all’estero? Vediamo come vanno le cose».

STAGIONE – «Potevamo fare tanto di più alla fine – ha sottolineato. Ma una stagione buona in cui abbiamo fatto grandi partite, ma alla fine abbiamo abbassato un po’ troppo il livello. Si poteva fare di più. Il motivo? Bella domanda a cui non ci sono risposte. Se le avessimo avute, avremmo fatto meglio. Ci sono stati sempre problemi, tra infortuni e tante cose. Non abbiamo risposte come squadra, per questo non abbiamo vinto più partite alla fine. Peccato, ma abbiamo ancora una domenica e vogliamo chiudere la stagione bene in casa davanti ai nostri tifosi».

COMPAGNO CHE TI HA SORPRESO – «Alexis Sanchez. Non ha giocato tanto, ma è veramente una grande persona, un grande giocatore e un grande professionista».