Bijol incoraggia i suoi prima di Udinese Milan: «Dobbiamo metterli in difficoltà. Poi sul problema dei gol...»

Nel prepartita di Udinese-Milan, match valevole per la 32esima giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto Bijol.

COME AFFRONTARE L’ATTACCO DEL MILAN – «Come squadra. Dobbiamo lavorare bene in difesa ed in attacco, dobbiamo metterli in difficoltà. Come squadra siamo pronti oggi per affrontare i duelli individualmente».

SUL PROBLEMA DEL GOL – «Su qualche angolo sicuramente si può fare gol, anche noi difensori dobbiamo segnare. Siamo pronti per farlo. Ma anche gli attaccanti sono pronti».