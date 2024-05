Bilancio Inter, ricavi aumentati nel 2024: i dettagli

L’Inter ha svelato il bilancio del primo trimestre del 2024: i numeri sorridono e tanto al club nerazzurro

Come svelato dal Corriere dello Sport, nei primi nove mesi dell’esercizio la società nerazzurra ha accumulato ricavi per 232,1 milioni di euro: in aumento del 30,3% rispetto ai 178,1 di un anno fa. Una crescita spinta in particolare dai ricavi da sponsor e da diritti tv Serie A ed Uefa. Il lavoro dell’area commerciale ha poi garantito per la prossima stagione ricavi da sponsorizzazioni per 78 milioni.