Bilancio Juve 2022: cosa rischia il club? Le novità sull’indagine

L’annuncio di ieri da parte della Procura di Roma riguardo l’indagine sul bilancio del 2022 della Juve ha aperto nuovi dubbi e incertezze.

Si parla di questioni contabili che riguardano operazioni incrociate, manovre stipendi e accordi di recompra. Ma il club bianconero rischia qualcosa a livello sportivo per questo? La risposta, spiega Tuttosport, è assolutamente negativa: la società, nel secondo fascicolo aperto, non risulta neanche indagata, scenario che fa si che non si corra alcun pericolo, specialmente dopo aver pagato con dieci punti di penalizzazione nella passata stagione.