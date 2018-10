L’agente di Biraghi ammette le indiscrezioni sull’interesse del Milan, che però potrebbe incontrare qualche difficoltà

Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi, ha confermato in un’intervista il desiderio di Gattuso di vedere il terzino sinistro della Fiorentina approdare in casa Milan. Tuttavia, ha sottolineato come in questo momento il nazionale italiano abbia altre priorità.

I contatti comunque ci sono stati, nell’ottica di una possibile trattativa futura in cui potrebbero inserirsi anche l’Inter e il Sassuolo, entrambe interessate al giocatore. Il Milan dovrà guardarsi soprattutto dal mister neroverde De Zerbi, che stravede per lui.

