Biraghi, parla l’agente: «Fascismo? Ecco il significato dei parastinchi»

L’agente di Biraghi ha risposto in merito alle accuse di fascismo a causa dell’immagine disegnata nei parastinchi

Dopo la partita col Barcellona erano state ipotizzate simpatie fasciste per il terzino dell’Inter Cristiano Biraghi. La causa: immagini che ne ricordano l’iconografia sui parastinchi del giocatore.

L’agente Giuffreddi, in un intervista a TuttoMercatoWeb, ha spento la questione sul nascere: «È presente una scritta “Vae Victis” ovvero guai ai vinti e l’elmo del legionario. Si tratta del film Trecento e di un riferimento agli spartani sulla battaglia delle Termopili. In riferimento all’altro parastinchi su cui è presente una scritta “Sara Victoria”, non sono altro che i nomi della moglie e della figlia».