Rinnovo Pjanic e assalto a Golovin, l’agenda di calciomercato della Juventus è ben definita: ecco le ultimissime notizie

La Juventus vuole il doppio colpo: il rinnovo di Miralem Pjanic e l’acquisto di Aleksandr Golovin. Il giocatore bosniaco è finito pochi giorni fa in mezzo a tante voci di mercato, ma la Juve non ha intenzione di lasciarlo andare. Pjanic è legato alla Juventus fino a giugno 2021 e ha un contratto piuttosto importante, dato che guadagna quattro milioni e mezzo a stagione. L’idea della Vecchia Signora è di blindarlo, spostare in avanti la data di scadenza e passare a un ingaggio da sei milioni di euro più bonus. Pjanic è un elemento fondamentale nello scacchiere di Allegri, per questo si pensa che la Juve voglia fare di tutto per tenerlo. L’ex romanista e Paulo Dybala sono i due calciatori su cui la Juventus punta per proseguire il ciclo vincente, quindi lavorerà nel mese di giugno per far firmare il rinnovo a Pjanic.

Pjanic è il futuro, ma potrebbe esserlo anche Golovin. Il talento del CSKA Mosca è un centrocampista che intriga i bianconeri, pronti a tentare l’assalto. Ha qualità ed è giovane, ma giocherà il Mondiale in casa con tante aspettative su di sé e il prezzo potrebbe salire di parecchio. Costa venti-venticinque milioni di euro, ma attenzione perché la valutazione è pronta a schizzare alle stelle. Qualche tempo fa stava per andare allo Zenit di Roberto Mancini, ma la trattativa non si chiuse positivamente anche se il Mancio stravede per lui. Lo stesso dicasi per un altro italiano, Fabio Capello. L’ex ct della Russia lo fece esordire in nazionale, perché già qualche anno fa si vedevano le qualità di Golovin. La Juventus vuole il russo ma deve sbrigarsi perché il costo si innalzerà e anche la concorrenza non scherza, si parla di Chelsea molto interessato.